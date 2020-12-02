Hasta bakmaya giderken ağır yaralandılar

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Hamidiye mahallesinde bulunan bir hasta için Bursa'dan yola çıkan Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekibi, yaklaşık 100 kilometrelik köy yolunu tamamlamak üzereyken kaza yaptı. Köyün hemen girişinde meydana gelen kazada, karşı yönden gelen tırın kaydığını gören ekip, frene bastı, yağış nedeniyle kaymaya başlayan otomobil şiddetli bir şekilde bariyerlere çarptı.

İTFAİYE EKİBİ YETİŞTİ

Meydana gelen kazanın ardından görgü tanıklarının haber vermesi üzerine kaza yerine giden İtfaiye kurtarma ekipleri, otomobilde sıkışan 2 sağlık ekibini uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkardı. Ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.