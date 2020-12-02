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Dörtyol'da feci ! Tarım işçilerini taşıyan midibüs minibüs ile çarpıştı: 16 yaralı

’ın Dörtyol ilçesinde feci bir meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 11:36 Son Güncelleme: 2.12.2020 11:44 ABONE OL
Hatay Dörtyol'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan midibüs minibüs ile çarpıştı: 16 yaralı
Kaza anını gören Vedat Öztürk "Sabah saat 06.00 sıralarında Numune Evler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi kavşağında büyük bir gürültü meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu kazanın ardından hemen ambulans çağırıldı. Ortalık savaş alanına döndü. Yaralılar ambulansın gelmesiyle hastaneye götürüldü" dedi.



Eshabil B. yönetimindeki 46 ABB 780 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs ile Eshabil K.'nın kullandığı 31 M 7047 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada yaralanan 16 kişi ilk müdahalelerinin ardından 112 sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Hatay Dörtyol'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan midibüs minibüs ile çarpıştı: 16 yaralı
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