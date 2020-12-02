Hatay'da pazar kurulması yasaklandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kurulan tek semt pazarı olma özelliğini de taşıyan çarşamba pazarının kurulması yasaklandı.

İkinci bir karar alınıncaya kadar kurulmasının yasaklandığını belirten Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, "Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçemiz Yenişehir Mahallesinde kurulacak semt pazarı İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği kurulmayacaktır. Alınan bu kararı tüm vatandaşlarımızın anlayışla karşılayacağını biliyor ve umuyoruz. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgını alacağımız tedbirlerle ancak yenebiliriz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimlerimiz artarak devam edecek." dedi.

48 mahallesi bulunan ilçedeki büyük mahallelerde kurulan semt pazarlarının salgının gidişine göre kurulup kurulmayacağına karar verileceği de bildirildi.