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'da pazar kurulması yasaklandı

'ın Altınözü ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında Çarşamba günleri kurulan semt pazarının kurulması İlçe Hıfzıssıhha kararı doğrultusunda yasaklandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 2.12.2020 14:42 ABONE OL
Hatay'da pazar kurulması yasaklandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kurulan tek semt pazarı olma özelliğini de taşıyan çarşamba pazarının kurulması yasaklandı.

İkinci bir karar alınıncaya kadar kurulmasının yasaklandığını belirten Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, "Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçemiz Yenişehir Mahallesinde kurulacak semt pazarı İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği kurulmayacaktır. Alınan bu kararı tüm vatandaşlarımızın anlayışla karşılayacağını biliyor ve umuyoruz. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgını alacağımız tedbirlerle ancak yenebiliriz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimlerimiz artarak devam edecek." dedi.

48 mahallesi bulunan ilçedeki büyük mahallelerde kurulan semt pazarlarının salgının gidişine göre kurulup kurulmayacağına karar verileceği de bildirildi.

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Hatay'da pazar kurulması yasaklandı
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