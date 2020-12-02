Hayatı ‘zehir’ etti

Antalya'da, boşanma aşamasındaki eşinin gittiği babaevini kurşunlayan, sonra kayınpederine zehirli baklava gönderen Feridun Alkan'ın, eşini de meyve suyuna zehir katıp zehirlediği ifade edildi. Eşi Melek Alkan'ın (32) döndüğü babaevini önce kurşunlayan, ardından da sosyal hizmetler görevlisi gibi eve gönderdiği 2 arkadaşının götürdüğü baklavayla kayınpederi Metin Kabakçı'yı (57) zehirleyen Feridun Alkan ile baklavayı götürenlerden O.G. tutuklanırken, kadın olan M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşadıklarını anlatan Melek Alkan ise "Sürekli şiddet gördüğüm için aileme sığındım. Ama 12 ve 21 Kasım'da silahla gelerek evi kurşunladı. Ben acı bir tat hissettiğim için baklavadan yemedim ama babam yemiş. Zaten bu zehri eşimin verdiği belli oldu. Yakalanınca da üzerinden çıkmış. Daha önce de bana 20 gün işkence yapıp, meyve suyumun içine katarak zehir vermişti. 3-4 gün sonra kendime geldim" dedi.Hastanede hayata döndürülen Metin Kabakçı ise "Cuma günü saat 17.00 sıralarında bir kadın arayıp, sosyal hizmetlerden geleceklerini söyledi. Devletin ismini duyunca güvendim. Baklagillerden oluşan bir poşet getirip, 'Bunu belediye yolladı, biz de baklava getirdik, biz gelirken yedik çok güzel, siz de yiyin' dediler. Kızım servis etti. Tabakta 3 dilim vardı. Yerken acımsı tat hissettim. Sosyal hizmetlerden geldikleri için aklıma kötü bir şey gelmedi. 3 dilimi de yedim. Hastaneye kaldırıldıktan sonra 2 gün boyunca hiçbir şeyi hatırlamadım. 3 gün sonra kendime gelmeye başladım. Hayatta kaldığım ve kızımı tekrar görebildiğim için çok mutluyum. Bir daha dışarıdan kesinlikle baklava yemem. Çünkü yemeye korkuyorum. Sadece eşim yaparsa yerim. Damadım, evimizi de kurşunladı. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.