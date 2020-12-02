İhtiyaç sahibi ailelere yakın ilgi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

İhtiyaç sahibi herkesin sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Kılınç, şunları dile getirdi:

"İhtiyaç sahibi vatandaşımızı evlerinde ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledik. Amacımız, vatandaşlarımızın dertlerini ortak olmak ve bu sorunlarını ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Gücümüz yettiğince bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz milletimizin hizmetkârıyız."

Vatandaşlar ise kendilerini ziyaret ederek, dertlerini dinleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.