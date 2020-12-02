İklim krizinde kritik rapor! Türkiye’yi nasıl bir gelecek bekliyor?

TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Murat Türkeş'in de aralarında yer aldığı 52 ülkeden 107 bilim insanı tarafından açıklanan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) "Arazi Özel Raporu" Türkiye coğrafyasını da yakından ilgilendiren bulguları içeriyor. Raporun odağında iklim değişikliği etkilerinin en şiddetli hissedileceği Akdeniz kuşağı da yer alıyor. Rapora göre; Arazi tahribatı ve biyolojik çeşitlilik kaybı, insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir durumda. İnsanlar, dünyanın yaklaşık yüzde 75'ini kullanıyor. Arazilerin yüzde 25'inde tahribata neden oluyor. Ormanların yüzde 60 ila 80'ini, doğal otlak alanların da yüzde 70 ila 90'ını etkiliyor. "Doğal alanların tahribatı", "Gıda güvenliği" ve "İklim krizi" tartışmalarının, arazi kullanımı ekseninden tekrar ele alınması gerek.

AKDENİZ KUŞAĞI KRİTİK

Raporla ilgili konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Vakıf olarak bu önemli raporu Türkçe'ye kazandırdığımız için mutluyuz. Rapor, ülkemizin de içinde yer aldığı ve iklim değişikliğinin etkilerinin en şiddetli biçimde hissedileceği Akdeniz kuşağı ile ilgili kritik bilgiler içeriyor"dedi. İşte rapordan satırbaşları:

EROZYONDA 100 KAT TOPRAK KAYBI

Arazi tahribatı, biyolojik çeşitliliğin yüzde 11-14 oranında azalmasının nedeni. Arazilerin yüzde 12 ila 14'ünü teşkil eden tarım arazilerinde yaygın olarak uygulanan toprak işleme erozyona neden oluyor. Erozyon sebebiyle yaşanan toprak kaybı ise toprağın doğal oluşum hızının 100 katına ulaşıyor. Ormansızlaşma, aşırı otlatma ile artan arazi tahribatı ve küresel ısınma erozyonu daha da artırıyor. Toprağın en verimli kısmı olan üst toprağı adım adım yok eden erozyon; toprağın üretkenliğini azaltıyor, insan refahını ve sağlığını olumsuz etkiliyor.

ÜRETİLEN GIDANIN YÜZDE 23'Ü İSRAF

Gıdaya olan talep, 1961 yılına göre 9 kat artan kimyasal gübre ve 2 kat artan su kullanımı ile karşılanıyor. Üretilen gıdaların yüzde 25 ila 30'u israf ediliyor. İsraf edilen gıdalar iklim değişikliğinin ana nedeni olan sera gazı salımlarının artmasına katkı koyuyor.Arazi kullanımından kaynaklanan sera gazı salımları, küresel sera gazı salımlarının yüzde 23'ünü teşkil ediyor.

2050'DE 220 MİLYON İNSAN ETKİLENECEK

Küresel ısınma kurak alanları ve çölleşmeyi artırıyor. 21'inci yüzyılda sıcak hava dalgalarının sıklık, yoğunluk ve süresinin; kuraklıkların ise sıklık ve yoğunluğunun özellikle Akdeniz bölgesinde ve Güney Afrika'da artacağı tahmin ediliyor. Bu etkiler şimdiden Afrika, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya'da görülüyor. Bu bölgelerde kuraklık; daha şiddetli su kıtlığı, daha fazla toprak erozyonu, bitki örtüsü tahribatı, orman yangını, biyolojik çeşitlilik kaybı ve gıda arzının riske girmesi anlamına geliyor. Küresel ısınmanın 2050 yılında 2°C'a ulaşması halinde, kurak bölgelerde yaşayan ve büyük çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 220 milyon insanın etkileneceği tahmin ediliyor. Sera gazı salımının azaltılması ve sürdürülebilir arazi yönetimi için alınacak tedbirlerin; iklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmalarının bugünden hayata geçirilmesi gerekiyor.

İKLİM KRİZİNDE 1,5 DERECE HEDEFİ

IPCC'nin daha önceki "1,5 Santigrat Derece Küresel Isınma Özel Raporu"na göre de dünya insan faaliyetleri nedeniyle sanayi öncesi dönemin ortalamaları düşünülürse 1 derece ısındı. Bilim insanları, dünyanın en fazla 0,5 derece daha ısınmayı kaldırabileceğini öngörüyor. Yani küresel ısınmanın sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece artışla sınırlandırılması gerek. Aksi taktirde dünyada geri dönüşü olmayan tehlikelerle karşılaşılabilir.