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İskeleden düşen işçiler yaralandı

Büyükçekmece’de, bir inşaat şantiyesinde çalışan iki işçi 5 metre yükseklikte bulunan kalıp üzerinden aşağıya düştü. İşçilerin yardımına arkadaşları koştu. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumu ağır.

BARIŞ SÖZAL BARIŞ SÖZAL
Giriş Tarihi: 2.12.2020 14:14 ABONE OL
İskeleden düşen işçiler yaralandı

Büyükçekmece'de, bir inşaat şantiyesinde çalışan iki işçi 5 metre yükseklikte bulunan kalıp üzerinden aşağıya düştü. İşçilerin yardımına arkadaşları koştu. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumu ağır.

Olay, saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Şantiyede çalışan 2 işçi, 5 metre yükseklikte bulunan kalıptan düştü. Düşen işçilerden biri ağır diğeri ise hafif şekilde yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, yaralı işçileri yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İskeleden düşen işçiler yaralandı
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