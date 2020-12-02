İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Fesih kısıtı ne zamana kadar uzatıldı?

Salgın sürecinde uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı ile ilgili gelişmeler binlerce işçi ve işverenin yakından takip ettiği konular arasındaki yerini alıyor. Resmi Gazete'de konuyla ilgili olarak yayımlanan son karara göre; 17 Kasım tarihinden itibaren uzatılan geçici yasanın ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI? İŞTEN İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN KALDIRILACAK?

Son olarak işten çıkarma yasağı ile ilgili olarak gelen açıklamada; kısıtlama sürecinin belirlenen süre kadar daha devam edeceğini duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, fesih kısıtının uzatıldığını bildirirken bir yandan da salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için vatandaşlarımıza destek vermeye devam ediyoruz ifadelerini kullanmıştı.