İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Fesih kısıtı ne zamana kadar uzatıldı?

Salgın sürecinde uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı ile ilgili gelişmeler binlerce işçi ve işverenin yakından takip ettiği konular arasındaki yerini alıyor. Resmi Gazete'de konuyla ilgili olarak yayımlanan son karara göre; 17 Kasım tarihinden itibaren uzatılan geçici yasanın ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten işçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI? İŞTEN İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN KALDIRILACAK?
Son olarak işten çıkarma yasağı ile ilgili olarak gelen açıklamada; kısıtlama sürecinin belirlenen süre kadar daha devam edeceğini duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, fesih kısıtının uzatıldığını bildirirken bir yandan da salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için vatandaşlarımıza destek vermeye devam ediyoruz ifadelerini kullanmıştı.
İşveren ve işçilerin salgın sürecinde ekonomik açıdan en az hasarı alabilmeleri adına uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Kasım tarihinden itibaren alınan kararla bir süre daha uzatıldı.
Yapılan açıklamada; İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldığı ifade edildi...
BAKAN SELÇUK AÇIKLAMIŞTI!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin,
"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.