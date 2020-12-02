İstiklal Caddesi'nde 3 metrekare uygulaması başlıyor!

Pandemi nedeniyle yoğun kalabalığı ile dikkati çeken İstiklal Caddesine yeni düzenleme getiriliyor. Kalabalığı önlemek amacıyla 3 metrekareye bir kişi gelecek şekilde havadan drone ile denetlenecek. İstiklal Caddesi girişine kurulan bariyerlerle giriş çıkışlar yapılacak. Aynı anda 7 bin kişiden fazla insan caddede bulunmayacak.

3 METRELİK MESAFE



Koronavirüsle mücadele kapsamında Taksim İstiklal Caddesinde denetimler devam ederken yeni kısıtlama tedbirleri içerisinde İstiklal Caddesinde kalabalığı azaltmak amacıyla 3 metrekareye bir kişi gelecek şekilde bir düzenleme getirildi. İstiklal Caddesi girişine yapılan bariyerlerden geçecen vatandaşlar yolda yürürken en az 3 metrelik mesafede tek kişi olacak şekilde düzenlenecek. Aynı anda 7 bin kişinin bulunacağı şekilde kısıtlama yapılacak. Bu uygulama havadan polis dronesi ile denetlenip mesafeyi ihlal edenlere cezai işlem uygulanacak.



İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluğu azaltmak ve maske mesafe, sigara kurallarına uyulması için denetimlerini arttırdı.



Koronavirüsle mücadele kapsamında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri İstiklal Caddesi girişinde maske denetimi yaptı. Maske takmayan ve sigara içenlere para cezası uygulandı. Maskesini çenesine indirenler ve yürürken yemek yiyenler tek tek uyarıldı. Polis, İstiklal Caddesi'ne maskesiz girişe izin vermedi.



Taksim İstiklal Caddesinde 3 metre mesafenin virüsün yayılma hızını düşdrecegini belirten Veysi Maskan, "İstiklal Caddesi çok kalabalık oluyor. İnsanlar bazen maske ve sigara kuralına uyarken bazen aldırış etmiyorlar. Özellikle turistler bu kuralı fazla ihlal ediyor.