İzmir’de yaşanan depremin ardından AFAD gönüllüleri arttı

AFAD Başkanlığınca 1,5 yıl önce başlatılan gönüllülük sisteminde kısa bir süre önce ikinci aşamaya geçildi. Bu sayede E-devlet üzerinden gönüllü kaydı oluşturan ve teorik olarak verilen 4 uzaktan eğitim programını tamamlayanlara, yüzyüze eğitim verilmeye başlandı

AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü 'de, bu kapsamda AFAD gönüllülerine yönelik yüz yüze eğitimlerin ikincisini tamamladı.

8 GÜNLÜK EĞİTİM

Kocaeli'nde AFAD gönüllülerinin ilk grubuna Ekim ayında Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünde yüz yüze eğitim verildı. 16-25 Kasım tarihleri arasında ise 2. grup AFAD gönüllülerine Kocaeli AFAD'da yine uygulamalı olarak saha eğitimleri verildi. 8 gün süren eğitimlerin ilk 5 gününde, AFAD eğitim uzmanları ve arama kurtarma teknisyenleri hafif arama kurtarma içerikli konularda eğitim verdi. 6. gün yangın teorik eğitimi ve uygulaması işlenirken, son iki günde ise Sağlık İl Müdürlüğünden uzman personeller sertifikalı ilk yardım eğitimi verdi.

İZMİR DEPREMİ GÖNÜLLÜ SAYISINI ARTTIRDI

Eğitim programının "AFAD Tanıtımı ve Beklentilerin Alınması" konulu ilk dersini veren AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, gönüllülükle ilgili bazı bilgilendirmelerde de bulundu. Ekim ayında Kocaeli'nde 4 bin 424 AFAD gönüllüsü varken, İzmir depremi sonrası Kasım ayında bu sayının bir anda 6 bin 620 ye çıktığını ifade ederek, duyarlılıklarımızın müsibetlerle ilintili artış gösterdiğini vurguladı.Daha da önemlisinin ilk 15 ilde nüfusa oranla Kocaeli sürecin başından bu yana hep birinci iken, İzmir'in 12. sıradan artık birinci sıraya yükselmesi olduğunu vurgulayan Tekoğul, depremin merkezi konumundaki İzmir'in gerçekle yüzleşmesi anlamında gönüllü sayılarında bir zirve yakaladığını söyledi. Tekoğul, pandemi dönemi atlatılana kadar yüz yüze eğitimlere ara verildiğini de sözlerine ekledi.