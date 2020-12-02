Kaçak sigara imalatı yapılan iş yerine polis baskını

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarını alması üzerine harekete geçti. Dün akşam saatlerinde adrese gelen ekipler binadan makine sesleri geldiğini ve içeride birilerinin bulunduğunu fark etti.



Yapılan aramalarda 6 adet sigara dolum makinesi, 3 kilo kıyılmış tütün ve yaklaşık 2000 adet makaron ele geçirildi. İçeride bulunan şüphelilerin imalathanede, marketlerde satılan sigaraların birebir aynısını yapmaya çalıştığı öğrenildi. İşyeri sahibi Mehmet E. ve içeride bulunan Barış P., Ferdi P. ve Ali A. gözaltına alınırken ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri Kartal Belediyesi Zabıta ekiplerince mühürlendi.