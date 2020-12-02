Kaza süsü verilen cinayet 12 yıl sonra aydınlandı

Mersin'de 12 yıl önce yaşanan ve motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği, şüpheli trafik kazasıyla ilgili polisin yürüttüğü soruşturmada 3 zanlı gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün, 12 yıl önce motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği şüpheli trafik kazasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada 3 zanlı gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Nisan 2008'de olası kast ile Cuma Çabuk (30) adlı gencin öldürülmesi olayını aydınlattı.

İhbar üzerine olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yeniden çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı titizlikle araştırarak, Cuma Çabuk'un trafikte sıkıştırılması sonucu kaza yaparak hayatını kaybettiği tespit etti.

Maktul Cuma Çabuk'un, C.D. isimli şahıs tarafından araba ile sıkıştırılarak kaza yapmasına sebebiyet vermesi sonucu öldüğü, olaya H.D. ve M.D. isimli şahısların da katıldığını ortaya çıkardı.

Polis ekipleri şahısların adreslerine operasyon yaparak, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.D. tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.