Kocaeli’nde günlük 20 bin test imkânı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Koronavirüs salgının seyri, vaka sayıları, hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı, filyasyon çalışmaları, alınan ve alınacak yeni tedbirlerle ilgili geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, İl Sağlık Müdür V. Ahmet Sarıışık ve Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Yavuz, "Devletimize ve onu yönetenlere güvenelim, sağlık bakanlığımız ile yetkili kurumların uyarılarını dikkate alalım" dedi.

ÖNLEYECİ TEDBİRLERLE SONUÇ ALINIR

Kocaeli'nde, Koronavirüsle mücadelenin gerek sahada gerekse sağlık tesislerinde yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Yavuz, "ilimizdeki tüm kamu, üniversite ve özel hastanelerde Covid-19 hastalarının yanı sıra normal hastalara da sağlık hizmetleri, servis ve yoğun bakım hizmetleri verilmeye devam etmektedir. Sağlık Bakanımızın da açıklamalarında görüldüğü üzere, ilimizde vaka sayısı yüksek seviyeli iller arasında yer almaktadır. Filyasyon ekip sayımızı 200 ekibe kadar artırmış bulunmaktayız. Yatak doluluk oranlarımız hasta sayısıyla orantılı olarak artmıştır. Bundan dolayı ilimizde 93 yoğun bakım yatağı mevcut kapasiteye ek olarak hizmete alınmıştır. Vaka sayımız ve hastanelere yatan hasta sayımız artmasına rağmen ilimizde zafiyet oluşacak bir durum bulunmamakta, mevcut kapasitemizle ihtiyaç karşılanabilmektedir. Gerekli tedbirler salgının seyrine göre alınmakta ve tüm kurumlarımızın işbirliği ile dinamik bir süreç yönetilmektedir. Unutulmamalıdır ki kapasite ne kadar artırılırsa artırılsın salgın hastalıkta önleyici tedbirler ile daha başarılı sonuçlar alınır. Bunun içinde vatandaşlarımızın daha duyarlı olması, Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına mutlaka uyması salgının yayılımını yavaşlatacaktır" dedi.

DÜNYAYA ÖRNEK

Vatandaşların karantina kurallarına uymalarını, verilen ilaçların mutlaka erken dönemde, önerilen şekilde kullanmaları gerektiğinin altını çizen Yavuz, " Özelikle insan hareketliliğinin yoğun olduğu alanlardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Pandemi ile mücadele ilimizde tüm kamu kurumlarının işbirliği ile yoğun bir şekilde devam etmektedir. Halkımızın da bu mücadelede desteği son derece önemlidir. Tedbirler elden bırakılmamalıdır.

Ülke genelinde yoğun bir şekilde alınan tedbirlerin eşliğinde hiçbir kesimi mağdur etmeyerek dünyaya örnek olabilecek bir başarıyla süreç yönetilmiştir." dedi.

20 BİN TEST YAPILABİLECEK

Kocaeli'nde hali hazırda 8 Adet PCR cihazı bulunduğunu ve gerektiğinde günlük 10 bin test yapılabildiğini ifade eden Yavuz," Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin alacağı 4 PCR cihazı ile kapasitemizi 20 bin teste kadar çıkacak. İlimizde artan vaka sayılarına bağlı olarak ilave 200 yoğun bakım yatağı oluşturulmuş ve bu konuda gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Şu ana kadar hastanelerimizde yatak sorunu olmamıştır. Vatandaşlarımızın dikkati ve bizim alacağımız tedbirlerle herhangi bir sorun yaşanmayacağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra Valiliğimizin koordinasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın ihtiyaç duyulan personel ve araç-gereç ihtiyacını karşıladılar. Kocaeli Sanayi Odası ve Ticaret Odası'da katkı sunarak her türlü desteği verdiler. OSB yönetimleri de PCR cihazları ile araç desteğinde bulunarak sürece katkı sağladılar. Bu bağlamda İlimiz el birliği ile salgınla mücadele etmektedir." şeklinde konuştu.

DEVLETİMİZE VE ONU YÖNETENLERE GÜVENİN

Son olarak Covid-19 hastalığına en fazla 20-60 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yakalandığına dikkat çeken Vali Yavuz: "En fazla ölümün 60 yaş üstü vatandaşlarımızda gerçekleştiğini unutmayalım. Çocuk ve gençlerin çok daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları aile büyüklerinin can kaybını engelleyecektir. Bu süreçte vatandaşlarımızın endişelenmemesini ve paniğe kapılmamasını rica ediyorum. Vatandaşlarımızın 7/24 ulaşabileceği Covid-19 İletişim Merkezi kurduk, gerektiği durumlarda 0262 550 50 85-86 telefonları aramaları halinde yardımcı olunacaktır. Devletimize ve onu yönetenlere güvenmeliyiz. Sağlık Bakanlığımızın ve yetkili kurumların uyarılarını dikkate alarak bu süreci dayanışma içerisinde birlikte yeneceğiz inşallah. Unutmayalım ki koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." dedi.