Korona uygulamasında aranan 43 kişi yakalandı

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan uygulamalar devam ediyor.

Kocaeli genelinde bu kapsamda salı günü yapılan denetim ve kontrollerde bin 586 iş yeri denetlenirken, 17 bin 741 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 16,maske takma kuralına uymayan 122 kişi ve 1 işyerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 6, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 58 ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişiye olmak üzere toplam 2 bin 145 kişiye idari para cezası kesildi.

Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 43 kişi yakalandı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde bin 206 araç kontrol edildi.