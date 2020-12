Koronadan izole mutlu bir yaşam

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü martta, Darülaceze sakinlerinin sağlığını korumak adına dış dünyaya kapılarını kapattı, ziyaretçi giriş çıkışını durdurdu. Yaz aylarında ziyaretçi yasakları biraz gevşetilerek haftada bir gün 15 dakika süreyle maske, mesafe kuralına uygun olarak ziyaretçiler hasta bakıcıların eşliğinde yakınlarıyla tesis bahçesinde görüşme imkânı buldu. Ancak vaka sayılarındaki artışla birlikte bu uygulama da son buldu.Sakinler ise bu kapalı dönemde günlerini yeşillikler içindeki bahçede geçiriyor. Her birim günün belirli saatlerinde bahçeye çıkıyor, yürüyüş yapıp, kedilerle oynuyor, açık havada bulmaca çözüyor. Maske ve mesafe kuralına uygun bahçe keyfi yapan sakinler, yemeklerini odalarında tüketiyor. Yakınları ile görüşmek isteyenler ise telefonla sesli ya da görüntülü arama yapıyor.Darülaceze'de 4 yıldır yaşayan 71 yaşındaki Hikmet Geyik, "Her zaman bakıldığımızın en üst düzeyinde bakılıyoruz, tedbirler alındı. Herkes mesafeli, maskeli. Burada odamızdayız, yürüyüşlerimiz var, küçük bir ormanın içindeyiz. Odamızda oturuyoruz, televizyon seyrediyoruz, geçiyor günlerimiz. Hiçbir sıkıntımız yok hamdolsun" dedi.11 yıldır Darülaceze'de kalan 51 yaşındaki Abbas Çamur, "Başkanımız olsun, memurlarımızdan Allah razı olsun, onların sayesinde güvence altındayız. Şu anda dışarıya sadece hava almaya çıkıyoruz, sonra tekrar odamıza geçiyoruz. Bahçemiz çok güzel ama şu anda koronavirüs olduğu için rahat dolaşamıyoruz" diye konuştu. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ise şunları söyledi: "Darülaceze dünyada örnek bir kurum. 8 ayı aşkın süredir burada kalan insanların mutlu ve huzurlu olmaları için burada çalışan insanlar elinden gelen azami gayreti gösteriyor. Buradaki sağlık personeli aylarca, 3 ayın üzerinde burada yatılı kaldı, tanımadığı, kan bağı olmayan, akrabalık bağı olmayan insanlara aylarca yardım etti. Biz 10 günlük program yapıyoruz. Burada 500 küsur insan kalıyor, 400'ün üzerinde de çalışan var, bizim sadece 10'un üzerinde doktorumuz var. Her odada televizyon var, hepsinin telefonu var, sıkılma ihtimalleri yok." AA11 Mart'ta ziyaretçi girişlerinin kapatıldığı Darülaceze'de, pandeminin başında 3 vakanın görüldüğü, ancak geçen süre içinde koronavirüs nedeniyle can kaybının olmadığı kaydedildi