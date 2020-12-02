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Koronalı kardeşini ihbar etti: Babam olsa affetmem

Kocaelı'de, Kovid- 19 testi pozitif çıkan , karantina ihlali yapınca, öz abisi tarafından ihbar edildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 2.12.2020 ABONE OL
Koronalı kardeşini ihbar etti: Babam olsa affetmem
Kocaelı'de, Kovid- 19 testi pozitif çıkan Berat Akbulut, karantina ihlali yapınca, öz abisi tarafından ihbar edildi. İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir süre önce yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan 18 yaşındaki Berat Akbulut, evde karantinaya alındı. Önceki akşam sıkılan Akbulut, kimseye görünmeden dışarı çıktı. Bunu fark eden abisi Ferhat Akbulut ise bir an bile tereddüt etmeden öz kardeşini polise ihbar etti. İhbar sonrası eve dönen Berat Akbulut, kapıya gelen polislerden abisinin kendisini ihbar ettiğini öğrenince şaşkına döndü. Berat Akbulut'a 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Ayrıca ev karantinasını ihlal ettiği için karantina altında tutulmak üzere yurda konuldu. Hakkında 2 yıl hapis ile adli işlem de başlatıldı.

VİCDANIM RAHAT
Ağabey Ferhat Akbulut, "Kardeşim sıkılmış olacak ki evdekilere fark ettirmeden dışarı çıkmış. Arkadaşlarım arayıp kendisini dışarıda gördüklerini söyleyince, ilk önce güzel bir dille uyardım. Ama uyarıma rağmen önceki akşam yine dışarı çıktığını fark edince, polisi aradım. Polis gelince ve benim ihbar ettiğimi öğrenince şaşırdı. Güldü ve 'Ağabey bu cezayı sen ödeyeceksin' dedi. Yurda yerleştirildi" diye konuştu. Ağabey Akbulut, "Asla pişman değilim. Hatta bu karantinayı ihlal eden babam veya annem dahi olsa bile hiç düşünmem yine yaparım. Affetmem. Sevdikleri için, toplum için bu şekilde davranılması gerekir. Vicdanım rahat" dedi.

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Koronalı kardeşini ihbar etti: Babam olsa affetmem
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