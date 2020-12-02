Koronavirüs tedavisi gören yaşlı çift 4 gün arayla vefat etti

Kırşehir Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Dağlı (71) ve eşi Fadime Dağlı (68) çiftinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Evde tedavi gördüğü sırada durumu ağırlaşan Fadime Dağlı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 68 yaşındaki Fadime Dağlı hastanede yapılan 3 günlük tedavinin ardından evine gönderildi ancak yaşam savaşını kaybetti. Eşinin vefatının ardından hastanede tedavi altına alınan Yaşar Dağlı ise eşinin ölümünden 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Komşuları tarafından da oldukça sevilen yaşlı çift, Bağbaşı Mezarlığında toprağa verildi.