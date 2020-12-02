Koronavirüsten simitçilere darbe! Sokak satışı yasaklandı!

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karar ile Korona Virüs salgının yayılmasını önlemek için simit, tatlı, ekmek ve diğer unlu mamullerin artık, Pazar, sokak veya manavlarda satılmasını yasakladı.

Karabük Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Korona Virüs salgının yayılma hızını azaltmak için yeni kararlar aldı. Yapılan açıklamaya göre; Covid-19 salgını nın devam ettiği süre içerisinde, bazı tüketicilerin hijyen kurallarına uymamasının srun yaratacağından,, halkımızın sağlığını korumak ve salgınının yayılmasını azaltmak amacıyla, Pazar, manav gibi yerlerde ,sokaklarda, seyyar araçlarda ambalajlı veya ambalajsız her türlü ekmek ve ekmek çeşitleri, bazlama, yufka, gözleme, simit, tatlı ve diğer unlu mamuller ile pastacılık ürünlerinin satışının yapılmamasına karar verildi denildi.

Yasağa uymayanlara ilgili ceza maddelerinden para cezası kesilirken, haklarında da Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılacak.