Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüsten simitçilere darbe! Sokak satışı yasaklandı!

Koronavirüsten simitçilere darbe! Sokak satışı yasaklandı!

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla ’te İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Bu kararlardan en dikkat çekeni ise; simit ve unlu mamullerin fırınlar, market ve satış ruhsatı olan bakkallarda satılması kararı oldu.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Giriş Tarihi: 2.12.2020 18:45 ABONE OL
Koronavirüsten simitçilere darbe! Sokak satışı yasaklandı!

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karar ile Korona Virüs salgının yayılmasını önlemek için simit, tatlı, ekmek ve diğer unlu mamullerin artık, Pazar, sokak veya manavlarda satılmasını yasakladı.

Karabük Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Korona Virüs salgının yayılma hızını azaltmak için yeni kararlar aldı. Yapılan açıklamaya göre; Covid-19 salgını nın devam ettiği süre içerisinde, bazı tüketicilerin hijyen kurallarına uymamasının srun yaratacağından,, halkımızın sağlığını korumak ve salgınının yayılmasını azaltmak amacıyla, Pazar, manav gibi yerlerde ,sokaklarda, seyyar araçlarda ambalajlı veya ambalajsız her türlü ekmek ve ekmek çeşitleri, bazlama, yufka, gözleme, simit, tatlı ve diğer unlu mamuller ile pastacılık ürünlerinin satışının yapılmamasına karar verildi denildi.

Yasağa uymayanlara ilgili ceza maddelerinden para cezası kesilirken, haklarında da Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüsten simitçilere darbe! Sokak satışı yasaklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA