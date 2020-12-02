Koronavirüsü yakalayan kameraya tebrik yağıyor

Şehir merkezinde çeşitli duraklara koydukları yapay zekâ uygulaması büyük ilgi gördü. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu; diğer belediyelerin de uygulamaya ilgi gösterdiğini belirterek olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Tüm Türkiye'de koronavirüs vakaları devam ederken Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele tedbirlerinin başında gelen maske kullanımı ile ilgili olarak vatandaşta duyarlılığı artırmak için şehir merkezindeki otobüs duraklarına yapay zekâ uygulaması ile maske takmayan vatandaşların yüzünü koronavirüs simgesine dönüştüren bir sistem koydu. Sistem tüm Türkiye'de büyük ilgi görürken, Trabzon Büyükşehir Belediyesini kurduğu bu sistemle ilgili olarak birçok belediye aradı.

"DİĞER BELEDİYELERDEN DE İLGİ VAR"

Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü günden itibaren her alanda yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Zorluoğlu, "En son otobüs duraklarımıza yerleştirildiğimiz maskesi olmayan vatandaşları yakalayarak uyaran yapay zekâ tabanlı dijital ekran olumlu sonuçlar vermeye başladı. Bu uygulamamız belediyemizin sosyal medyasında paylaştık. Şu anda 120 bin beğeni ve birçok yorum aldık. Birçok vatandaşımız yorumlarında kendi şehirlerinde de bu uygulamanın iyi olacağını ifade ettiler. Koronavirüse karşı kameralı uygulamamızı şehrimizdeki yoğun olan duraklarımızda yaygınlaştıracağız. Bizleri kamuoyunun ilgisi de çok motive etti. Uygulamamız sonrası takdir eden çok yorumlar aldık. Telefonla bizleri arayıp, tebrik edenler oldu. Belediye olarak halkımızın sağlığı için yeni projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu uygulamamızı hayata geçirdikten sonra Bursa, Ordu, Denizli ve Kocaeli belediyesinden ilgili daire başkanları, bizim daire başkanlarını aradılar ve bu uygulamanın nasıl yapıldığını sordular. Bu tür uygulamalar vatandaşımızda maske kullanma duyarlılığını artırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.