Kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, balıkçıları sevindirdi

TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEK

Kuyruğuna 5 lira ödenecek balon balığının Akdeniz'de en çok yayılım gösteren tür olduğunu vurgulayan Antalya Su Ürünleri Birliği Başkanı Cengiz Balta, bu balığın diğer balıklara da zarar verdiğini söyledi. Uygulamanın küçük balıkçılara ek kazanç olacağını anlatan Balta, "Kuyruğu getir 5 lira götür kampanyasının süresi kısa tutulmuş. Yılbaşına kadar 1 milyon tane balon balığının getirilmesi düşünülüyor. Bakanlığın yılbaşına kadar bu sayıya ulaşacağını zannetmiyorum. Sadece yeşil ruhsatı olan ve ticari balıkçılık yapan arkadaşlarımız kestikleri kuyruğu Tarım İl ya da İlçe Müdürlüğü'ne götürüp teslim edecekler. Kaç taneyse taahhütname imzalayarak parasını alacaklar" dedi.