2020 market çalışma saatleri! Hafta içi ve hafta sonu yeni koronavirüs tedbirlerine göre Marketler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Marketler hafta içi ve hafta sonu saat kaçta açılıp kaçta kapanacak? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile market çalışma saatleri değiştirildi. Salgınla mücadele devam ederken vaka sayısını düşürmeyi amaçlayan sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri ile kamuoyuna duyurulmuştu. Gıda, temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaçların karşılandığı market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediyor. Peki Marketler hafta içi ve hafta sonu saat kaçta açılıp kaçta kapanacak? Yeni koronavirüs tedbirleri ile market çalışma saatleri 2020!
İçişleri Bakanlığı'nın kararı gereği, market çalışma saatlerinde bir takım yeni düzenlemeler yapıldı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlama ile A101,BİM, ŞOK, Migros, Carrefour, File gibi marketlerin belirtilen saatlerde açık olacağı biliniyor. Peki Marketler hafta içi ve hafta sonu saat kaçta açılıp kaçta kapanacak?
İşte market çalışma saatleri…
Hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlamalar gereği marketler hafta içi 10:00 ile 20:00 saatleri arasında çalışıyor olacaklar.
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."
"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek."