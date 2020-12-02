2020 market çalışma saatleri! Hafta içi ve hafta sonu yeni koronavirüs tedbirlerine göre Marketler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Marketler hafta içi ve hafta sonu saat kaçta açılıp kaçta kapanacak? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile market çalışma saatleri değiştirildi. Salgınla mücadele devam ederken vaka sayısını düşürmeyi amaçlayan sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri ile kamuoyuna duyurulmuştu. Gıda, temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaçların karşılandığı market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediyor. Peki Marketler hafta içi ve hafta sonu saat kaçta açılıp kaçta kapanacak? Yeni koronavirüs tedbirleri ile market çalışma saatleri 2020!

MARKETLER HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın kararı gereği, market çalışma saatlerinde bir takım yeni düzenlemeler yapıldı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlama ile A101,BİM, ŞOK, Migros, Carrefour, File gibi marketlerin belirtilen saatlerde açık olacağı biliniyor. Peki Marketler hafta içi ve hafta sonu saat kaçta açılıp kaçta kapanacak?

İşte market çalışma saatleri…