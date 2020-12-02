Menice Nine ile tilkinin dostluğu

KARS'IN Selim ilçesine bağlı Kekeç Köyü'nde bir tilki 4 aydır Başkaya ailesiyle adeta iç içe yaşıyor. 66 yaşındaki Menice Başkaya 4 ay önce evlerinin çevresinde 4 yavrusu olan bir tilki gördüğünü ve bunlara yiyecek verdiğini söyledi. Bir süre sonra tilkinin ve 3 yavrusunun köpekler tarafından öldürüldüğünü ve bir yavru tilkinin sağ kaldığını belirten Menice Nine "İlk zamanlarda ekmek, peynir ve süt verdim. Son günlerde kaz ve tavuk etiyle besledim. Benim dişlerim olmadığından kendi payımı da tilkiyle paylaşıyorum. Onu doyurunca çok mutlu oluyorum. Tilki eve gelmediği zaman çok özlüyor ve merak edip çevreye bakınıyorum. Benden hiç kaçmıyor, bazen kucağıma bile çıkıyor" dedi.