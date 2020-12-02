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’da 4 bin mermer parçası değiştirildi

ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, Mescid-i Haram’da restorasyon işlemleri kapsamında 4 bin mermer parçasının değiştirildiğini duyurdu.

İHA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 17:22 Son Güncelleme: 2.12.2020 17:34 ABONE OL
Mescid-i Haram’da 4 bin mermer parçası değiştirildi

Suudi Arabistan'ın Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı korona virüs salgını nedeniyle hac ve umre ziyaretlerinin askıya alındığı dönemde restorasyon çalışmaları kapsamında Mescid-i Haram'da 4 bin mermer parçası değiştirildiğini açıkladı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı'nın Projeler Genel İdaresi Direktörü Ammar bin Mohammed Al-Ahmadi, "Farklı alanlarda en az 4 bin mermer parçası değiştirdik. Toplam bin 849 metrekare alanı mermer ile kapladık. Mescid-i Haram'ın restorasyonu için en az 15 inşaat mühendisi katkı sağladı. Mermerlerin parçaları büyük özen ile seçildi. Dayanıklı olması için 3 santim genişliğinde olan mermer parçalarını tercih ettik" dedi.

Al-Ahmadi, Mescid-i Haram'da yapılan restorasyon sadece mermer parçaların değiştirme işlemleri değil bütün alanlar gözden geçirilip gerekli bakımlar yapıldığını da vurguladı.

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Mescid-i Haram’da 4 bin mermer parçası değiştirildi
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