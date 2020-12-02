Mili Eğitim Müdürü Alagöz’den ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ mesajı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından 03 Aralık tarihinin "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edildiğini hatırlatan bir mesaj yayınladı.

Alagöz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim için 3 Aralık Engelliler Günü bir kutlama günü değil; yaşamımızın her alanında yaşam mücadelesi veren, zor ve güç durumlarla karşılaşan engelli bireylerimizi hatırlamamız, onlarla hayatımızı idame ettirdiğimizin farkında olduğumuzu göstermemiz gereken bir gündür. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü yılın sadece bir gününde anımsamak ve bu güne münhasır sosyal medya ya bir iki resim atmak değil; bilakis onların sorunlarına derman olmak, çözüm üretmek için mücadele etmeliyiz. Maalesef toplum olarak engellilere ilişkin bir takım yaygın olumsuz refleksler geliştirdik. Onlara ya acıyoruz; ya da gayrı-ihtiyari dışlıyoruz. Bunların sonuçlarını çıktılarını değerlendirmiyoruz. Engellilere acıma ve dışlama tavrı bireyde ruhsal açıdan problemler teşkil ettiğini özgüven kaybı, içe kapanma, mutsuzluk ve utanma gibi duygular oluşturduğunu hesaba katmalıyız. Bilmeliyiz ki engelli olmak bir seçim değildir. Doğuştan olabileceği gibi sonradan var olan bir durum olabilmekte bu bağlamda hepimizin birer engelli adayı olduğunu hatırımızdan çıkarmamamız lazım. Bizi biz yapan kolumuz, gözümüz, kulağımız değil kalbimizdir. Zihnimizdeki ve gönlümüzdeki engelleri kaldıralım. En büyük engelin sevgisizlik olduğunu bilelim. Unutmamak gerekir ki; engelli duruma düşmek, hiçbir zaman hayatın sonu olarak değerlendirilmemeli; okumaya, öğrenmeye, sosyal hayata katılmaya bir engel olarak görülmemelidir. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özel öğrencilerimizin herhangi bir eksiklik ve zayıflık hissine kapılmalarına müsaade etmeden, tümüyle kucaklayıp milletimizin saygın ve eşit bir ferdi olduklarının bilinciyle il genelinde 27 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde 3262,15 Özel Eğitim ve Uygulama Okulumuzda 600 ve Okullarımızdaki 76 Özel Eğitim Sınıflarımızda 354 özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencimize eğitim vermekteyiz. 3 Rehberlik ve Araştırma Merkezimizde öğrenci tanılama çalışmalarımız devam etmektedir. Her insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan, elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Rehberlik Araştırma Merkezlerimize, Özel Eğitim Okullarımıza ve engellilere yönelik eğitim hizmeti veren özel öğretim kurumlarımıza verdikleri emekleri çok değerli bulduğumu ifade ederek şükranlarımı sunuyorum."