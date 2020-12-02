Önce denedi, sonra çaldı! Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Batman'da bulunan 19 Mayıs Camisinde bir hafta arayla üst üste ayakkabı hırsızlığı yaşandı.

Camiye namaz kılmak için giden vatandaşların ayakkabılarının çalınması üzerine durum cami imamına iletildi. Camii imamı güvenlik kameralarını incelediğinde ise adeta 'pes' dedirten görüntülerle karşılaştı. Namaz kılındığı vakitte cami avlusuna giren hırsız, rahat tavırlarıyla ayakkabı dolabı önünde dizilmiş ayakkabıları tek tek denemeye başladı. Beğendiği ayakkabıları montunun içine saklayan hırsız daha sonra olay yerinden rahat bir şekilde ayrılıyor. Benzer yöntemler hırsızın aynı camiden üst üste ayakkabı çaldığı güvenlik kamalarından tespit edildi. Kamara görüntüsüne yansıyan hırsızın yakalanması için polis çalışma başlattı.