Pazar yerlerinde sıkı denetim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlardan biri olan Soğuksu Pazaryeri ve Tuhafiye Pazarı Zonguldak Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin tarafından denetlemeleri yapıldı.

Yapılan denetim kapsamında pazar yerine gelen vatandaşlar ve çalışanlara ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılarak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Ülkemizi ve tüm illerimizi etkisi altına alan koronavirüs tehlikesine karşı pazar yerine gelen vatandaşlar ve pazaryeri çalışanlarının önlemleri uydukları gözlendi.