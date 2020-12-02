Polise konum attı suçüstü yakalandı! Torbacıdan polise konum

Esenyurt'ta uyuşturucu madde almak isteyen kişilere telefondan konum atan torbacı, polise de konum attı. Suçüstü yakalanan torbacının evinde yapılan aramada 1 buçuk kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine Bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinin sokak suçları ve sokak satıcılarına yönelik yapmış olduğu çalışmalar sonucunda teknik takibe takılan Z.U' ile irtibata geçti. Alıcı kılığına giren polis ekipleri, torbacılık yapan Z.U.'dan konum istedi. Harekete geçen polis ekipleri, eve baskın gerçekleştirdi. Yapılan baskınla neye uğradığını şaşıran Z.U., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise, 1 kilo 130 gram metamfetamin, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 10 adet pompalı tüfek mermisi ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Z.U. adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu ticareti yapmak ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından Adliyeye sevk edilen torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.