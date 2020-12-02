Rabbena Ve Lekel Hamd Türkçe Anlamı - Rabbena Ve Lekel Hamd Ne Demek, Ne Zaman Söylenir?

İslam'ın ikinci şartı namaz kılmaktır. Müslüman alemi için en önemli ibadetlerin başında yer alır. Namaz kılarken söylenmesi gereken ve sünnet olan bazı sözler bulunmaktadır. Hanefi mezhebine göre rukudan kalkarken söylenen ''Rabbena ve Lekel Hamd'' sünnettir. Bunu söyleyen kişiler sünnet sevabını alır, söyleyemeyenler ise bu sevaptan mahrum kalır. Peki, Rabbena ve Lekel Hamd Türkçe anlamı nedir, ne demek? Rabbena ve Lekel Hamd ne anlama geliyor ve ne zaman söylenir?

RABBENA VE LEKEL HAMD NE DEMEK?



Enes b. Mâlik'in rivayet ettiği, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) buyurdu ki: İmam 'semiallahü li-men hamideh' deyince siz 'Allāhümme rabbenâ leke'l-hamd' deyin" meâlindeki hadisle (Müslim, "Ṣalât", 77)

Ebû Hüreyre tarafından rivayet edilen, "Resûlullah namaza kalktığında ayakta iken iftitah tekbiri alır, sonra rükûa varırken tekbir alır, sonra rükûdan doğrulurken 'semiallahü li-men hamideh', ardından ayakta iken 'rabbenâ ve leke'l-hamd' derdi" hadisi (Müslim, "Ṣalât", 28) bunlara örnek gösterilebilir. Ebû Hüreyre'den ayrıca Enes'in rivayeti gibi bir rivayet nakledilmiştir.

Hanefi mezhebine göre namazda rukudan kalkerken ''Rabbena ve lekel hamd'' demek sünnettir.

Okunuşu: Rabbena ve lekel hamd Anlamı: "Rabbimiz, hamd sanadır."