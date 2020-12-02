Sağlık çalışanı doğum gününde koronaya yenildi

Hatay Devlet Hastanesi yoğun bakımında görevli sağlık çalışanı Ömer Söker'e (42), tedavisini üstlendiği hastadan Covid-19 virüsü bulaştı.
Belirtilerin ortaya çıkması sonucu yoğun bakımda tedavi altına alınan genç adam, 16 gün boyunca Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Durumu ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Söker, 16 günde burada yakalandığı Covid-19'a karşı mücadele verirdi. Tam 32 günlük mücadelenin ardından genç adam doğum tarihi olan 1 Aralık'ta mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.
Covid-19 karşı verdiği mücadeleyi doğum gününde kaybederek hayatını kaybeden 42 yaşındaki Ömer Söker 3 çocuk babasıydı. Bir hafta içerisinde 2 sağlık çalışanını Covid-19'a kurban veren Hatay'da sağlık camiası yasa büründü.