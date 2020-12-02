Sakarya’da Afrika kedisi ele geçirildi

SAKARYA İl Jandarma Komutanlığı ve Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Rüstempaşa Mahallesi'nde T.T. isimli şahsın evine baskın yaptı. Yapılan arama neticesinde 1 adet 'Savannah' cinsi Afrika yaban kedisi ele geçirildi. Afrika yaban kedisi veteriner hekim tarafından iğneyle uyutularak bir kafes içinde emniyete alındı. Yaban kedisi Kocaeli'nin İzmit ilçesinden gelen Ormanya ekiplerince Darıca Hayvanat Bahçesi'ne götürülmek üzere teslim edildi. Şüpheli T.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.