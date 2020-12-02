Şanlıurfa, altyapı sorununu çözüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda birçok noktada çalışmalarına devam eden ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan bölgelerde yapılan tespit çalışmaları ile merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların taleplerini dinlenerek gerekli alt yapı çalışmalarını titizlikle yürütülüyor. Her fırsatta altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu, vatandaştan gelen talepler doğrultusunda ekiplerin kent genelinde 7/24 saat sahada gayret sarf ettiklerini kaydetti. Uzun süredir alt yapı konusunda mağduriyet yaşayan Eyyübiye İlçesine bağlı Sağlık ve Selman kırsal mahallelerinde yaşanan sorunları çözüme kavuşturan Büyükşehir ŞUSKİ ekipleri, çalışmalar kapsamında Sağlık kırsal mahallesinde 3 bin 700 metre, Selman kırsal mahallesinde ise 4 bin 500 metre hat döşemesi gerçekleştirdi.

BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Kırsal mahallelerde deşarjı olmayan tüm kanalların deşarjını gerçekleştiren ve ardından rögar temizliği yapan ŞUSKİ bakım onarım ekipleri çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken kırsal mahalle sakinleri ise başta Beyazgül'e ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek kısa bir sürede sorunlarını çözüme kavuşturdukları için memnuniyetlerini dile getirdiler.