Şanlıurfa'da araç kavşaktan alt geçite düştü

Kaza, Haliliye ilçesi Karaköprü yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre. Haliliye Belediyesi karşısında bulunan kavşakta, Mustafa B. İdaresindeki 71 DP 199 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden alt geçide düştü.

Kazada sürücü ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye geldi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü ambulans ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.