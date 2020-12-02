Sattığı teknenin parasını 9 yıl sonra aldı

Kocaeli Körfez İlçesinde oturan ve bir şirket sahibi olan emekli kaptan Mahmut Okan(68), 9 yıl önce 400 bin dolarlık bir tekne satışı gerçekleştirdi. O dönemde 1 milyon 300 bin lira gibi bir bedelle sattığı teknenin parasını alamayınca da Kocaeli Barosuna kayıtlı H.Y isimli avukattan yardım istedi. Avukata normal vekâleti verdi. Avukat icra yolu ile senetli satılan teknenin parasını aldı. Ancak parayı kendisine vermedi.

BENİM HAKKIM DİYEREK VERMEDİ

Avukatının parayı aldığından haberdar olduktan sonra, hemen kendisini aradığını söyleyen Okan, " Kendisine sordum. ' Sen ne yapıyorsun. Parayı aldın ama neden bize vermedin' dedim. Şikâyet edeceğimi söylediğimde 980 bin lirayı bizim hesabımıza yatırdı. Ancak geri kalan 320 bin lirayı 'Bu benim hakkım diyerek vermedi. Kendisine seninle anlaştığımız para bu değil, parayı ver hakkını al desem de beni dinlemedi. Bunun üzerine yeni bir avukat tuttum. Durumu kendisine anlattıktan sonra suç duyurusunda bulunduk. Ancak savcılık kavuşturmaya yer olmadığına dair karar verince, bizde hakkımızı hukuk mahkemelerinde aradık. Bir o mahkeme bir bu mahkeme derken en sonunda Körfez Asliye Hukuk Mahkemesi i İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay bizi haklı buldu. Bu karar Yargıtay tarafından da onaylanınca 9 yıl sonra nihayet paramızı aldık. Mahkeme onunla anlaştığımız para dışında kalan 245 bini bize geri iade etti" dedi.

VEKÂLETE DİKKAT

Yapmış olduğu ticarette önce müşterisinden, sonrasında vekâlet verdiği avukatından parasını almak için 9 yıl uğraşan Okan, " 3 eksik beş fazla biz sonunda alacağımız parayı aldık. Buna neden olan şey ise vermiş olduğumuz vekâletti. Orada kullanılan ve Osmanlıcadan kalma bir kelime, avukata bu tür davalarda, sizin adınıza para yatırma ve para çekme yetkisi de veriyormuş. Biz bilmediğimizden vekâleti bu şekilde vermişiz. Normalde avukata sadece para yatırma yetkisi vermek yetiyor. Bütün bunları yaşadıktan sonra başka kimse mağdur olmasın diye herhangi bir şekilde avukata vekâlet verirken bunu özellikle söyleyin. Sadece para yatırma yetkisi verin. Ben gibi sizde uğraşmayın" şeklinde konuştu. Ayrıca avukat ile ilgili olarak açmış olduklar davada ise avukatın Kocaeli Barosu tarafından kınama aldığını belirtti.