Seyahat yasağı son dakika: Şehir dışına çıkmak yasak mı, Kısıtlama saatleri dışında şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Son dakika haberler... Kabine Toplantısında salgını kontrol altına almak amacıyla birçok yeni tedbir kararı verilmiş ve yayımlanan genelgede şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylara da yer verilmişti. Bugün sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar şehir dışına çıkma yasağının olup olmadığına ilişkin detayları merak ediyor. Buna göre; Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı dışındaki saatlerde şehir dışına çıkmak serbest mi, şehirler arası seyahat yasağı geldi mi? İşte konuya dair gelen son dakika genelgesinin detayları…
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?
Şehir değiştirmesi gereken vatandaşlar özellikle sokağa çıkma saatleri dışında şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yayımlanan genelgede bilindiği üzere konuya dair tüm detaylar vatandaşlara duyurulmuştu…
Kısıtlama olmayan sürelerde ise şehirler arası seyahat yasağı bulunmuyor.
Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
**Kısıtlama olmayan sürelerde ise şehirler arası seyahat yasağı bulunmuyor.
Kısıtlama saatlerinde zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
**Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.