Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı saatleri neler, kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

haberi: neler, kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

haberleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü gününde akşam saatlerinde başlayan yasaklar nedeniyle araştırmalar hız kesmeden devam ederken de önem kazanan bir başka konu olmaktadır. Bu bağlamda; kaçta bitiyor, saatleri neler? İşte kısıtlamalara yönelik son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 2.12.2020 19:57 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı saatleri neler, kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

Kabine Toplantısı'nın ardından gelen sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. İlk olarak hafta sonu olarak uygulanan kısıtlamalar artık hafta içi belirtilen saatlerde de uygulanacak. Tüm Türkiye'de uygulanacak olan kısıtlamalara yönelik detaylar ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda duyuruldu. Bu bağlamda; sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

SON DAKİKA HABERİ: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK KAÇTA BİTECEK? İŞTE SAATLER!

PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE VE CUMA DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK!

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...

Hafta içi hergün gece saat 21:00 ile saat 05:00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Hafta sonu, bu kısıtlama Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecek.

YASAKLAR SALI GÜNÜ BAŞLADI!

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde; "Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşımayı kullanamayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı saatleri neler, kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA