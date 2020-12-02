Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Kısıtlamalar saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

Kabine Toplantısı'nın ardından gelen sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. İlk olarak hafta sonu olarak uygulanan kısıtlamalar artık hafta içi belirtilen saatlerde de uygulanacak. Tüm Türkiye'de uygulanacak olan kısıtlamalara yönelik detaylar ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda duyuruldu. Bu bağlamda; sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

SON DAKİKA HABERİ: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK KAÇTA BİTECEK? İŞTE SAATLER!

PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE VE CUMA DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK!

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.