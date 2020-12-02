SON DAKİKA: 20 yaş ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri | 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: Son dönemde koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, tedbir ve önlemleri de beraberinde getirdi. Bu noktada, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı saatleri merak konusu oluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili detaylar belli oldu. Buna göre, 20 yaş ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri neler? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Vaka sayılarında yaşanan artış, kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Bu noktada 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ile ilgili detayları araştırıyor.
Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler?
İşte detaylar;
HAFTA İÇİ - HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇ?
Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz.
20 YAŞ ALTI - 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ UZADI MI?
Hafta içi günlerinde 20 yaş altı vatandaşların 13:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor, 65 yaş üstü vatandaşlar ise 10:00-13:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacağı bildirildi.
YENİ TEDBİRLER
Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.
Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak nikahlar bu sayıyı geçemeyecektir.
Her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir.
Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.
Alışveriş merkezlerine girişlerinde HES kod uygulamasına geçilecektir.
Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.
Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı sınırlanabilecektir.
50 kişiden fazla olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.
Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.