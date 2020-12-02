SON DAKİKA: 20 yaş ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri | 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: Son dönemde koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, tedbir ve önlemleri de beraberinde getirdi. Bu noktada, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı saatleri merak konusu oluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili detaylar belli oldu. Buna göre, 20 yaş ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri neler? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Vaka sayılarında yaşanan artış, kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Bu noktada 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ile ilgili detayları araştırıyor.

Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

İşte detaylar;