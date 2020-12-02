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HABERİ! 12 yıl önce trafik kazasında ölmüştü... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan (30), 2008 yılında meydana gelen kazada yaşamını yitirmişti. Emniyet güçleri, 12 yıl sonra gelen bir ihbarı üzerine Çabuk'un dosyasını yeniden açınca Çabuk'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde gencin normal bir kazada yaşamını yitirmediği, kasıtlı olarak sıkıştırılarak kaza yapmasına neden olunduğu öğrenildi. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. İşte dehşete düşüren son dakika haberinden şok detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 17:20 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! 12 yıl önce trafik kazasında ölmüştü... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

12 YIL ÖNCEKİ KAZADAN ŞOKE EDEN SON DAKİKA HABERİ: Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Caddesi'nde 3 Nisan 2008 tarihinde, iddiaya göre, Cuma Çubuk, motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerinin ilk incelemesinde Çubuk'un ölümüyle ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

SON DAKİKA HABERİ: DOSYA YENİDEN AÇILDI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, trafik kazasında hayatını kaybeden Cuma Çabuk'un dosyasını gelen son dakika bir ihbar üzerine yeniden açtı.

Polisin yaptığı araştırmada Cuma Çabuk'un, motosikletiyle seyir halindeyken C.D. tarafından otomobille kasıtlı olarak sıkıştırılarak kaza yapması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. C.D. ve olay sırasında yanında oldukları iddia edilen H.D. ve M.D. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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SON DAKİKA HABERİ! 12 yıl önce trafik kazasında ölmüştü... Korkunç gerçek ortaya çıktı!
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