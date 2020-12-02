SON DAKİKA HABERİ! 12 yıl önce trafik kazasında ölmüştü... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

SON DAKİKA HABERİ: DOSYA YENİDEN AÇILDI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, trafik kazasında hayatını kaybeden Cuma Çabuk'un dosyasını gelen son dakika bir ihbar üzerine yeniden açtı.

Polisin yaptığı araştırmada Cuma Çabuk'un, motosikletiyle seyir halindeyken C.D. tarafından otomobille kasıtlı olarak sıkıştırılarak kaza yapması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. C.D. ve olay sırasında yanında oldukları iddia edilen H.D. ve M.D. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.