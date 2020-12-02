Son dakika haberi: Başakşehir'de zincirleme kaza: Hiç durmadan gaza bastı!

"HİÇ DURMADAN GAZA BASTI"

İETT şoförü Hakan Sürücü, 'Işıklara durmaya yakın arkadan çarparak bizi sürükledi. Ben frene bastıkça o da gaza bastı. Direğin sayesinde durduk. Allah'tan kaldırımda kimse yoktu. Kamyon hiç durmadı. Aracın içinde yolcu vardı ama kimseye bir şey olmadı.' dedi.

Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Hasta bakmaya giderken ağır yaralandılar