Son dakika haberi: Dünyanın merakla beklediği haber geldi! Pfizer/BioNTech corona virüs aşısı İngiltere'de onaylandı

Az önce gelen son dakika haberine göre corona virüs aşısı Pfize/BioNTech İngiltere'de onaylandı! Bilindiği gibi Türk profesör Uğur Şahin, BioNTech firmasında CEO görevinde bulunuyor. Aşının gelecek haftadan sonra İngiltere'de kullanılabileceğini ifade edildi. İngiltere Sağlık Bakanı da corona virüs aşısıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan, Pfizer'in hazır olduğunu ve aşılamanın gelecek hafta başlayacağını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA HABERİ: İNGİLTERE'DE AŞILAMA GELECEK HAFTA BAŞLIYOR!
PFİZER'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ!
KALİTE VE ETKİNLİK STANDARTLARINI KARŞILIYOR!
İngiltere Hükümeti, 'ağımsız ilaç ve tıbbi ürünler düzenleme ajansı MHRA uzmanlarına göre Pfizer-Biontech aşısı güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarını karşılıyor' derken aşı hakkındaki detayların kısa süre sonra açıklanacağı belirtti. Hükümet ayrıca ulusal sağlık hizmetleri açısından aşılamaya uygun olan herkes için bakım ve destek sağlanacağını açıkladı.