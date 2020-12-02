Son dakika haberi: Eski sevgilisinin arkadaşını öldüren sanıktan şok ifade!

Bağcılar'da tartışma sonucunda eski sevgilisinin arkadaşını öldürdüğü, sevgilisini de öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle sanık Veysel Teker'in ağırlaştırılmış müebbet ile 48 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Veysel Teker, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, bazı müştekiler katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Veysel Teker, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

"BEBEĞİ ALDIRINCA ARAMIZ BOZULDU"

Müşteki Perihan A. ile aynı yerde esnaflık yaptıklarını anlatan Teker, 5-6 ay birlikte olduğu müşteki ile aralarının, kendisinin istememesi üzerine bebeğini aldırınca bozulduğunu söyledi.

"EVLİ KADINLA BİRLİKTELİĞİM VARDI, KADININ KOCASINA SÖYLEMEKLE TEHDİT ETTİ"

Sanık Teker, evli bir kadınla ilişkisi olduğunu, müştekinin de birlikteliğini kadının kocasına ve ailesine söylemekle kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, şunları anlattı:

"PERİHAN TEKRAR HAMİLE KALMIŞTI, BU NEDENLE SUÇU ÜSTLENDİM"

"Olay günü Perihan A. beni dükkana çağırdı. Aynı konudan dolayı tartıştık. Perihan ile tartışırken araya maktul Miray Yılmaz girdi. Perihan, maktule 'Sürekli Veysel'i savunuyorsun, hayırdır gözün mü var?' dedi. Maktul ile müşteki aralarında tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Perihan silahı çıkarttı, Miray ve bana doğrulttu. Sonrasında bir el silah sesi duydum. Perihan'ın elinden silahı aldım, daha sonra bana sarıldı. 'Hamileyim bana yardım et.' dedi, ben de kabul ettim. Silah müşteki Perihan A.'nın elindeyken patladı. Soruşturma aşamasında silahın bende patladığını söyledim ancak bu husus doğru değildir. Perihan tekrar hamile kalmıştı, ben bu nedenle suçu üstlendim ancak olayla bir ilgim yoktur."

"BEYAZ PANTOLON GİYDİĞİM İÇİN ŞİDDET UYGULADI, MİRAY BENİ KORUDU"

Müşteki Perihan A. da sanığın eski sevgilisi olduğunu, hamile kaldığını ancak bebeği aldırdığını, olaydan bir ay önce beyaz pantolon giydiği için sanığın kendisini dövdüğünü ifade ederek, Miray Yılmaz'ın kendisini koruduğunu, bu nedenle de sanığın Miray'a tehdit mesajları attığını aktardı.

Sanık Teker'den nisan ayında ayrıldığını dile getiren müşteki Perihan A., "Veysel sürekli beni tehdit ediyordu. Olay tarihinde Veysel'e dükkanı taşıyacağımı söyledim ve 'Son olarak görüşelim.' dedim. Kapıyı açık bıraktım, sanık bana 'Neden kapıyı açık bırakıyorsun?' dedi. Miray da 'Zamanında dövmüştün, kapı açık kalsın.' dedi. Miray'a camlar filmli olduğu için ışığı açmasını içerisinin görünmesini söyledim. Miray ışığı açmak istediğinde Veysel, Miray'ı ittirdi." dedi.

"SİLAH TUTUKLULUK YAPTI, PEŞİMDEN GELİP BOĞAZIMDAN TUTTU"

Konuşmalar esnasında sanığın bir şeyler çıkardığını, o sırada silah sesi duyduğunu ifade eden müşteki Perihan A., sanığın yüzüne doğrulttuğu silahın tutukluk yaptığını, kaçmak için kapıya yöneldiğinde boğazını tuttuğunu aktardı. Perihan A., kendisinin silaha hiç dokunmadığını ve sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Maktul Miray Yılmaz'ın ailesi de sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Veysel Teker ile müşteki Perihan A'nın olaydan önce sevgili oldukları, sonrasında aralarının bozulduğu, ayrıldıkları ancak sanığın müşteki ile tekrar bir araya gelmek için irtibat kurarak ısrarlı davrandığı kaydediliyor.

İddianamede, olay günü olan 5 Haziran 2020'de sanık Teker'n müşteki Perihan A.'nın Bağcılar'daki iş yerine gittiği, iş yerinde maktul Miray Yılmaz'ın da bulunduğu, müşteki ile sanığın tartıştığı, sanığın müştekiye "Benden neden ayrıldın?" diye sorduğu, müşteki ve maktulün iş yerinin camlarının siyah film ile kaplı olması nedeniyle iş yerinin lambasını yakmak istediği ve sanık ile bu nedenle tartıştıkları anlatılıyor.

Tartışma esnasında maktul Miray Yılmaz'ın kapıya yönelmesi üzerine sanığın kolundan tuttuğu, "Vururum" diyerek silahını çıkarttığı ifade edilen iddianamede, sanığın maktulü yüzünden vurduğu, maktulün öldüğü, müşteki Perihan A.'ya da ateş ettiği ancak silahın tutukluk yaptığı, sokaktaki vatandaşların fark etmeleri üzerine sanığın kaçtığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Veysel Teker'in "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" ve 2 kez "hürriyeti yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıldan 48 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.