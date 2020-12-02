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Son dakika haberi: Hastane evraklarıyla başvurdu, radar cezasını iptal ettirdi...

'ta yaşayan Mehmet Kaba isimli vatandaş, rahatsızlanan gelinini hastaneye götürürken hız sınırının saatte 70 kilometre olduğu yoldan 96 kilometre ile geçti. Kendisine 448 lira ceza gelen Kaba, radara yakalandığı saatten kısa süre sonra hastanede olduğunu gösteren belgelerle mahkemeye başvurdu. İtirazı değerlendiren mahkeme cezayı iptal etti. İşte son dakika haberinden ayrıntılar...

DHA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 15:53 Son Güncelleme: 2.12.2020 16:02 ABONE OL
Son dakika haberi: Hastane evraklarıyla başvurdu, radar cezasını iptal ettirdi...

KAHRAMANMARAŞ'TAN SON DAKİKA HABERİ:

Olay, 7 Ağustos'ta Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda meydana geldi. Mehmet Kaba, rahatsızlanan gelinini hafif ticari aracıyla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Birkaç gün sonra Mehmet Kaba'nın evine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce trafik cezası geldi. Hız sınırı 70 kilometre olan yolda 96 kilometreyle gittiği radar tarafından tespit edilen Kaba, erken ödeme ile 448 liraya düşen trafik cezasını ödedi.

HASTA KAYDI VE HEKİM YAZISIYLA MAHKEMEYE BAŞVURDU

Mehmet Kaba daha sonra cezanın iptal edilip, yaptığı ödemenin iadesi için Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Kaba, itirazında radara yakalandıktan 14 dakika sonra hastanede olduğunu gösteren hasta kaydı ile hasta hakkındaki tanı ve tedavisini gösteren uzman hekim yazısını da mahkemeye sundu. Emniyet ise yolda radarla hız kontrolünün yapıldığını gösteren tabelalar olduğunu belirterek itirazın reddedilmesini istedi.

İtirazı değerlendiren hakim, hastane kayıt belgesi ile doktor yazısını dikkate alarak Mehmet Kaba'nın zaruri nedenden dolayı hız sınırını ihlal ettiğini, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nun 71'nci maddesindeki geçiş üstünlüğü şartını yerine getirdiğini, bu nedenle idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, cezanın iptaline karar verdi.

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Son dakika haberi: Hastane evraklarıyla başvurdu, radar cezasını iptal ettirdi...
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