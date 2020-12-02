Son dakika haberi: Milyonları ilgilendiriyor - Sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! 20 yaş ve 65 yaş yasak saatleri..

Sokağa çıkma yasağının hafta içi için de geçerli hale gelmesi hakkındaki son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Kritik Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, bu akşamdan itibaren Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı kararı alındığını duyurdu. 65 yaş altı ve 20 yaş üstü toplu ulaşım yasaklandı. AVM'lere giriş çıkışlarda HES kodu zorunlu hale getirildi. Hafta içi marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Mesai saatleri de değişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA HABERİ: İŞTE YENİ CORONA TEDBİRLERİ! İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ İLE KİMLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK?

Son dakika gelişmesine göre hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinde seyahat yasağı kararı da alındı. Şehirler arası seyahatlar seyahat belgesine tabi tutulacak.