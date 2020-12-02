Son dakika haberi: Milyonları ilgilendiriyor - Sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! 20 yaş ve 65 yaş yasak saatleri..

Sokağa çıkma yasağının hafta içi için de geçerli hale gelmesi hakkındaki son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Kritik Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, bu akşamdan itibaren Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı kararı alındığını duyurdu. 65 yaş altı ve 20 yaş üstü toplu ulaşım yasaklandı. AVM'lere giriş çıkışlarda HES kodu zorunlu hale getirildi. Hafta içi marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Mesai saatleri de değişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Son dakika gelişmesine göre hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinde seyahat yasağı kararı da alındı. Şehirler arası seyahatlar seyahat belgesine tabi tutulacak.
PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE VE CUMA DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK!
Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? İşte sokağa çıkabilecek kişilerin listesi...
Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir.
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU MARKETLER AÇIK OLACAK MI? MARKETLER KAÇTA AÇILACAK?
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacaktır.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİNDE ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAK OLACAK!
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;