Son dakika haberi... Müge Anlı dehşete düşüren olayı açıkladı! "Bugüne kadar programda duyduğum en vahşi şey..."

Son dakika: Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne olduğu Müge Anlı'da araştırılmaya başlandı. Durur'un nerede olduğu tespit edilmeye çalışılırken birliktelik yaşadığı Resime Dönmez hakkındaki detaylar dehşete düşürdü.

"TANDIRA ATMIŞLAR... EVE GELDİĞİMDE DUMANLAR ÇIKIYORDU"

Programda, 14 çocuk babası Kerem Durur ile ilgili iddialar ortaya atıldı ve Durur'un evliyken ilişki yaşadığı Resime Dönmez açıklamalarda bulundu. 'Doğurduğun çocuğu mezarlığa gömdüğün doğru mu değil mi?' sorusuna yanıt veren Resime Dönmez, "Hangi çocuğu mezara gömmüşüm? Hani nerede?" diye konuştu. Dönmez, "6 aylık bebek ölmüş, tandıra girmiş. Ben evde değildim. Geldiğimde baktığımda dumanlar çıkıyordu. Tandıra atmışlar." diye konuştu.