Son dakika genelgesi: Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla İl dışına çıkmak yasak mı?

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili araştırmalar açıklanan yeni tedbir kararları ile beraber hız kazandı. Yayımlanan genelgede hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerin dışında il dışına çıkılmasının yasak olduğunu ifade eden bir madde bulunmadı. Bu kapsamda vatandaşlar kısıtlama saatlerinin dışında yasağın olup olmadığını merak ediyor. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı var mı? İl dışına çıkmak yasak mı? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son dakika genelgesinin detayları…
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? İL DIŞINA ÇIKMAK SERBEST Mİ?
Vaka sayılarında yaşanan artışla beraber birçok alanda kısıtlama kararları verilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni tedbir kararları genelgesine göre; hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonunun tamamını kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağının uygulandığı ifade edildi. Bu saatler dışında ise şehirler arası seyahat yasağı bulunmuyor.
Kısıtlama saatlerinde il dışına çıkması müsaade edilecek istisnai durumlar ise yine yayımlanan genelge ile duyuruldu…
Kısıtlama olmayan sürelerde ise şehirler arası seyahat yasağı bulunmuyor.
Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
**Kısıtlama olmayan sürelerde ise şehirler arası seyahat yasağı bulunmuyor.
Kısıtlama saatlerinde zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,