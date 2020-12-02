Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? İşte sokağa çıkabilecek kişilerin listesi...

İçişleri Bakanlığı Genelgesi hakkında SON DAKİKA detayları da belli oldu. Sokağa çıkma yasağı saatleri için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Dün koronavirüs vaka sayısında 30 binin de üstüne çıkılması yeni önlemlerin zorunlu olduğunu gözler önüne serdi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler otobüsleri, metrobüsler, metroları kullanamayacak. Yeni yasaklar neler, kimler sokağa çıkma yasağından muaf olacak, hafta sonu marketler açık mı? Tüm bu soruların yanıtlarını özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabileceksiniz. Son dakika gelişmeleri de saniye saniye haberimizde olacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? SON DAKİKA AÇIKLAMASI...
SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma yasağı saatleri konusunda İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile birlikte yeni detaylar da ortaya çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi 21:00'de başlayacak sabah 05:00'e kadar devam edecek.
Tüm Türkiye'de gözler İçişleri Bakanlığı Genelgesine çevrildi. Son dakika haberin göre 65 yaş üstü ile 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı saatlerinde toplu taşıma kullanmaları yasaklandı. Öte yandan restoran ve lokantalar da sadece paket servis yapabilecek.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
Bilim Kurulu tavsiye kararları ile Kabine Toplantısı sonucunda bazı yeni yasaklar duyuruldu. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı da kesintisiz olarak sürecek. Hafta sonu marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler 10:00'da açılacak fakat 17:00'de kapanacak.
Hafta içi sokağa çıkma yasağı sürecide istisnalar hariç tüm işyerleri saat 20:00'de kapanacak. Saat 20:00'den sonra açık bir mekan olmayacak. Resotran ve lokantalar da Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00 ile 20:00 arasında açık olacak.
CUMARTESİ VE PAZAR NERESİ AÇIK OLACAK?
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
İŞTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...
Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.
KİMLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK?
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi)
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler)
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan
Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişiler...
İŞTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK KİŞİLER LİSTESİ
ÖNEMLİ NOT: Bu kişiler çalıştığını ibraz ettikleri belgeleri olmak zorunda.
TBMM üyeleri ve çalışanları,
Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki
Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar
Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,
Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),
Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,
İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar...