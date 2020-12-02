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SON DAKİKA HABERİ! Tarlada buldu, 100 bin liraya satmaya kalkışınca yakalandı! Tam 1200 yıllık...

'un Ortaköy ilçesinde çiftçilikle uğraşan M.K. isimli kişi, tarlasında bulduğu 1200 yıllık vaftiz taşını bilmeden evine getirip hayvanlarının su içmesi için kullandı. Gerçeği öğrenen adam, yetkililere haber vermek yerine taşı internetten 100 bin liraya satışa çıkardı. Son dakika haberine göre durumu haber alan jandarma ekipleri M.K.'yı gözaltına alarak tarihi esere el koydu. Eserin Çorum Müzesi'nde sergileneceği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 14:24 Son Güncelleme: 2.12.2020 14:40 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Tarlada buldu, 100 bin liraya satmaya kalkışınca yakalandı! Tam 1200 yıllık...

SON DAKİKA HABERİ: Ortaköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan M.K. tarlada çalıştığı sırada ne olduğunu bilmediği taştan yapılı tekneyi, traktörle evine getirdi. M.K., taş tekneyi hayvanların su ihtiyacını karşılamak için evinin önüne yerleştirip, yalak olarak kullandı. Bir süre sonra taş teknenin, tarihi eser niteliği taşıdığını öğrendi. Yaptırdığı incelemede 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğunu anlayan M.K., tarihi eseri satmak için internet ortamında bir siteye ilan verdi.

100 BİN TL'YE SATMAK İSTEYİNCE YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserin internet üzerinden 100 bin TL'ye satmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçip, operasyon düzenledi. Ekiplerin soruşturması sonucu, ilçede yapılan baskında M.K. yakalanarak gözaltına alındı. El konulan taş vaftiz teknesi ise belediye, müze ve jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden kepçe yardımıyla bir araca yüklenerek Çorum Müzesi görevlilerine teslim edildi.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Müze görevlilerince yapılan ilk incelemelerde tarihi eserin, 9 veya 10'uncu yüzyıldan kalma 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğu belirlendi. Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, tarihi yapıyı, müzede sergilemeyi düşündüklerini söyleyerek "Tarihi eser, jandarma ekiplerimizin operasyonunda ele geçirildi.

9 veya 10'uncu yüzyıldan kaldığını düşündüğümüz taş vaftiz teknesi, kendi döneminde Hristiyanların kabul töreninde, küçük çocukların şaraba batırıldığı ve vaftiz işlemlerinin yapıldığı taş vaftiz teknesidir. Bu tekne dini alet olarak kullanılıyordu. Bizde bu yönde eser yoktu. Müze bahçesinde uygun bir alanda bu eseri sergileyeceğiz" dedi.

'TARLASINDA BULUP EVİNE GÖTÜRMÜŞ'

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir de "Bilindiği üzere Ortaköy ilçemiz 7 bin yıllık Hititlere başkentlik yapmış bir yöremizdir. Bu güzel yöremizde bir vatandaşımız tarafından tarlasında bulduğu tarihi eseri evine götürmüş.

Bu önemli tarihi eserimizi müze yetkililerine teslim ettik" diye konuştu.

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SON DAKİKA HABERİ! Tarlada buldu, 100 bin liraya satmaya kalkışınca yakalandı! Tam 1200 yıllık...
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