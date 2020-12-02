Son dakika haberi: Tuttuğu kiralık katil tarafından öldürülmüştü! Kiralık katilin cezası belli oldu!

BİR İKİ DEFA İNTİHAR ETMEYE KALKIŞTI&NBSP;ANCAK...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İlkay Sivaslı'nın son dönemlerde psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı savunuluyor. İddianamede, İlkay Sivaslı ile Tanju Doğan'ın 24 Mart 2019 tarihinde sosyal medya üzerinden tanıştıkları, bir süre sonra kendisini öldürmesini istediği, Doğan'ın bunu önce kabul etmediği anlatılıyor. Maktulün ısrarı üzerine şüphelinin 20 Nisan 2019 tarihinde Pendik'te bir kişiden silah satın aldıkları, bir gün sonra da maktulün evinde buluştukları, yüzünü ters çevirerek karın ve göğüs arasındaki bölgeye bir el ateş ettiği, maktulün bayılması üzerine şüphelinin evden ayrıldığı kaydediliyor. Maktulün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, sanık Tanju Doğan için, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.