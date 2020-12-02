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nereden bakılır? Spotify 2020 özet listesine nasıl bakılır? İşte

2020 yılının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde şirketler yılın enlerini açıklamaya başladı. özelliğiyle, kullanıcılar her yıl 2020 özeti adı altında en çok dinlediği şarkıları ve sanatçıları görebiliyor. Aynı zamanda ‘kaçırdığın hit parçalar’, ‘yılın sanatçıları’ gibi pek çok başlık altında müzik listelerine erişim sağlanabiliyor. Spotify Wrapped 2020 erişime açılması ile birlikte kullanıcılar, ‘Spotify Wrapped nereden bakılır? Spotify 2020 özet listesine nasıl bakılır?’ sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Spotify'da 2020 yılı özetine nasıl bakılıyor? İşte Spotify Wrapped ile ilgili tüm detaylar;

Giriş Tarihi: 2.12.2020 17:44 ABONE OL
Spotify Wrapped nereden bakılır? Spotify 2020 özet listesine nasıl bakılır? İşte Spotify Wrapped görüntüleme ekranı

Dünyanın en çok kullanılan müzik uygulaması olan Spotify, her yıl sonuna doğru Spotify Wrapped adı altında özet listesi yayınlıyor. Kullanıcılar özet listelerine ise oldukça talep gösteriyor. Kullanıcılar Spotify Wrapped özelliğini kullanarak, 2020'deki özetini görebiliyor. En çok dinlediği şarkılara, sanatçılara ve daha birçok detaya ulaşabiliyor. Peki, Spotify Wrapped nereden bakılır? Spotify 2020 özet listesine nasıl bakılır? İşte Spotify Wrapped 2020 görüntüleme ekranı

SPOTİFY WRAPPED 2020 NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Spotify Wrapped sayesinde kullanıcılar Spotify'da ne kadar zaman geçirdiğini, en çok hangi şarkıları dinlediğini, en çok hangi sanatçıları dinlediğini, yeni keşfettiği sanatçılara kadar detayları öğrenebiliyor. Wrapped ayrıca kullanıcıların mevsimlere göre değişen müzik anlayışını ve son on yılda yayınlanan albümler arasından yıllara göre en çok kimleri ne kadar dinlendiğini de gösteriyor.

Peki, Spotify Wrapped nasıl bakılır?

İşte detaylar;

Pek çok mobil cihazda Spotify uygulaması açıldıktan sonra ekran karşısına çıkan 2020 özeti, görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2020" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2020 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

Spotify 2020 Özeti Global TOP Listeleri:

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey

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Spotify Wrapped nereden bakılır? Spotify 2020 özet listesine nasıl bakılır? İşte Spotify Wrapped görüntüleme ekranı
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