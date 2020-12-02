Spotify Wrapped nereden bakılır? Spotify 2020 özet listesine nasıl bakılır? İşte Spotify Wrapped görüntüleme ekranı

Dünyanın en çok kullanılan müzik uygulaması olan Spotify, her yıl sonuna doğru Spotify Wrapped adı altında özet listesi yayınlıyor. Kullanıcılar özet listelerine ise oldukça talep gösteriyor. Kullanıcılar Spotify Wrapped özelliğini kullanarak, 2020'deki özetini görebiliyor. En çok dinlediği şarkılara, sanatçılara ve daha birçok detaya ulaşabiliyor. Peki, Spotify Wrapped nereden bakılır? Spotify 2020 özet listesine nasıl bakılır? İşte Spotify Wrapped 2020 görüntüleme ekranı

SPOTİFY WRAPPED 2020 NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Spotify Wrapped sayesinde kullanıcılar Spotify'da ne kadar zaman geçirdiğini, en çok hangi şarkıları dinlediğini, en çok hangi sanatçıları dinlediğini, yeni keşfettiği sanatçılara kadar detayları öğrenebiliyor. Wrapped ayrıca kullanıcıların mevsimlere göre değişen müzik anlayışını ve son on yılda yayınlanan albümler arasından yıllara göre en çok kimleri ne kadar dinlendiğini de gösteriyor.

Peki, Spotify Wrapped nasıl bakılır?

İşte detaylar;