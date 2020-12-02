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Süper Loto sonuçları açıklandı! Online ile MPİ 1 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri İdaresi (MPİ) ve tarafından aracılığıyla MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belli olan sonuçları, 1 Aralık 2020 Salı günü belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak bugünkü çekilişe dahil olan şans oyunu severler, kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve 15 Milyon TL’yi aşan kazananı olmak isteyerek şanslı numaralara erişmek amacıyla 1 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. 1 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama sayfasına buradan ulaşarak, kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 2.12.2020 07:15 Son Güncelleme: 2.12.2020 07:16 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 1 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen ve şans oyunu severlere 15 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye dağıtılan MPİ Süper Loto sonuçları bugün (1 Aralık 2020 Salı) canlı çekilişle belli oldu. Bu bağlamda Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak oyunun çekilişine katılan şans oyunu severler şanslı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye kazanan şanslı kişi olmak isteyerek şanslı numaraları öğrenmek için MPİ 1 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapıyor. 1 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranını bu başlık altında bularak biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (1 ARALIK 2020 SALI)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğiyle Milli Piyango Online - MP TV canlı yayınıyla şanslı numaraları belli olan 1 Aralık Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1 Aralık Süper Loto sonuçları: 57 - 20 - 42 - 33 - 41 - 13

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 1 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
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